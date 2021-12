Mozilla table sur un demi-milliard de revenus cette année

Dans le cadre de son rapport State of Mozilla 2020-2021, Mozilla publie l'audit financier de la fondation pour l'année 2020. Il révèle des revenus qui ont atteint 497 millions de dollars l'année dernière.

En 2019, les revenus de Mozilla avaient atteint 829 millions de dollars, mais en bénéficiant de 338 millions de dollars dans le cadre d'un règlement suite à un litige avec l'ancien fournisseur du moteur de recherche Yahoo.

Les redevances, abonnements et recettes publicitaires ont généré 466 millions de dollars en 2020, soit quasiment autant qu'en 2019. En 2020, près de 86 % des revenus de Mozilla proviennent d'un accord avec le moteur de recherche Google. Un taux qui était de 88 % en 2019.

Sur la voie lente de la diversification des revenus

Les redevances sont très majoritairement des contrats signés avec des moteurs de recherche et pour une exposition dans le navigateur Firefox. Mozilla dit poursuivre sa diversification et le développement de son activité, tout en s'attachant à " préserver l'équilibre entre les solutions axées sur la vie privée et le soutien de l'activité de la publicité en ligne. "

" En 2021, grâce à de nouvelles offres de produits centraux, à une résurgence de l'écosystème ad-tech (ndlr : technologies publicitaires) et au lancement de nouveaux produits sur le marché, nous devrions générer plus d'un demi-milliard de dollars de revenus et renforcer davantage notre bilan. "

Les revenus issus de nouvelles offres de produits devraient augmenter de 150 % en 2021 et représenter 14 % du total des revenus. Les revenus du service Mozilla VPN ont par ailleurs augmenté de 450 % entre 2020 et 2021, sous l'effet de l'ouverture à de nouveaux pays.