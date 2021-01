Des PC portables gaming MSI avec GeForce RTX Série 30 à prix réduit ce soir sur Cdiscount

En partenariat avec MSI et Nvidia, les abonnés CDAV de Cdiscount peuvent bénéficier de ristournes sur une sélection de PC portables avec solution graphique GeForce RTX Série 30. L'abonnement CDAV est lui-même à prix réduit.

Avec Cdiscount à volonté (CDAV), le cybermarchand français propose un programme de fidélité pour profiter de divers avantages comme des offres exclusives, de la livraison express gratuite, de la presse en illimité ou encore pour cumuler de l'argent sur des achats avec un système de cagnotte disponible pour de futures dépenses.

Dans le cadre d'un événement en partenariat avec MSI et Nvidia, l'abonnement CDAV pendant un an tombe à 9 € au lieu de 29 €. Il va en outre permettre de bénéficier de 10 % en cagnottage sur un ensemble de modèles d'ordinateurs portables de MSI.

Cet événement est en rapport avec la plateforme RTX de Nvidia et pour des PC portables gaming de MSI équipés d'une solution graphique GeForce RTX Série 30. Il débute ce vendredi 29 janvier à 20h pour les membres CDAV qui ont droit à un prix spécial. L'événement est en parallèle d'une PC Master Night.

Ci-dessous, vous trouverez la liste des machines MSI concernées par l'événement et les prix réduits. Elles sont toutes avec processeur Intel et stockage SSD, et bien entendu avec une carte graphique Nvidia RTX 3060, 3070 ou 3080 :