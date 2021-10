Multiversus : une première image du Super Smash Bros des héros de la Warner

Un jeu assez conséquent se prépare depuis plusieurs années du côté de Warner Bros, il s'agirait d'un titre inspiré du très populaire Super Smash Bros, mais avec les héros de la Warner en lieu et place de ceux de Nintendo.

On s'approcherait ainsi de ce que propose Nickelodeon All-Stars et le titre serait né de l'engouement d'un visuel sur la toile : celui de Sammy, héros de la licence Scooby-Doo arborant l'aura Ultra Instinct de Dragon Ball. Dans un premier temps, la Warner aurait pensé intégrer le personnage dans Mortal Kombat, avant de partir sur un projet bien plus ambitieux.

Récemment, c'est le joueur Pro LiquidHBox qui jette un peu plus d'huile sur le feu en partageant une image du titre dans laquelle on peut déjà identifier plusieurs personnages dont Sammy, Batman, Bugs Bunny, Morty, Gandalf, Wonder Woman, Superman et d'autres...

La Warner dispose actuellement d'une foule de héros qui pourraient constituer un jeu pour le moins dense, d'autant qu'il serait question de développer des synergies entre les personnages.

Le titre pourrait être présenté lors des Game Awards qui se tiendront en début d'année. Notons également que le nom Multiversus vient d'être enregistré par Christopher l. Jackson, l'avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle chez Warner Bros Entertainment.