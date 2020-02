Le streaming payant pour 9,4 millions de Français

En France, les abonnements payants du streaming de musique touchent plus de 10 % de la population. Le nombre d'utilisateurs atteint 9,4 millions fin 2019.

Pour son bilan annuel du marché de la musique en France, le SNEP (Syndicat National de l'Édition Phonographique) souligne la forte progression de streaming qui représente en 2019, 93 % des revenus numériques.

Ces revenus numériques sont constitués du streaming décliné avec l'abonnement streaming audio, le streaming financé par la publicité, le streaming vidéo, ainsi que le téléchargement et les sonneries mobiles.

Les abonnements payants comptent pour près de 80 % des revenus du streaming et près de la moitié des ventes (46 %). Ce sont la première source de revenus du marché de la musique (numérique et physique), devant le CD (28 %) qui appartient au marché physique.

Le nombre d'abonnements payants du streaming atteint 7,2 millions et touche ainsi pour la première fois, plus de 10 % de la population française. En prenant en considération les comptes familles, ce sont 9,4 millions d'utilisateurs premium, tandis que le streaming freemium représente 6 millions d'utilisateurs en France.

L'écoute de musique en streaming concerne 96 % des Français de la tranche d'âge 16-24 ans. Reste que si 28 % des utilisateurs de streaming en France ont moins de 25 ans, un quart des utilisateurs à plus de 55 ans. Pour les abonnés payants, 40 % ont moins de 25 ans et 11 % ont plus de 55 ans.

Essor du streaming certes… mais le Snep tempère (à son habitude). " Avec 625 millions d'euros pour les ventes physiques et numériques, le marché 2019 rattrape tout juste le niveau d'il y a 10 ans et ne représente encore que 44 % de celui de 2002. "