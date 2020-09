Musique : les ventes de vinyles devant celles du CD aux USA au premier semestre

Le marché du disque vinyle a dépasser celui du compact disque aux USA sur le premier semestre en termes de chiffre d'affaires. Une situation étonnante qui reste à relativiser puisque le numérique représente malgré tout 91% du secteur désormais.

La vente de CD ne fait que chuter depuis plus de 10 ans au point de passer sous les ventes de vinyles sur le semestre. Le disque vinyle pour sa part voit ses ventes se stabiliser à 8,8 millions d'unités sur le semestre aux USA avec un chiffre d'affaires de 232,1 millions de dollars, soit une hausse de 3,6% par rapport à l'année précédente.

Le vinyle profite toujours d'une aura particulière chez les collectionneurs et audiophiles, il est également dopé par le courant rétro et vintage qui remet au gout du jour des technologies ou formats anciens. La situation est unique : jamais le vinyle n'avait dépassé le CD depuis 1986.

Mais ces dernières années, le format est revenu sur le devant de la scène avec de plus en plus d'artistes faisant appel aux presses pour des éditions limitées. Par ailleurs, le contexte de pandémie et de confinement aux USA a entrainé une hausse des ventes de musique sur supports physiques, qui a principalement profité au disque vinyle.