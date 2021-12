myCanal annonce l'évolution de son contenu

La plateforme myCanal annonce souhaiter renforcer un peu plus son catalogue de contenus l'année prochaine.

Le service compte actuellement 9 millions d'abonnés dispatchés entre les abonnés d'offres liées à Canal +, et celles des fournisseurs d'accès à Internet.

La plateforme revendique également jusqu'à 120 000 contenus accessibles à tout moment et promet jusqu'à 1100 nouveaux contenus par jour.

Dans l'immédiat, la plateforme annonce l'arrivée des programmes du soir d'Arte dès la matinée, d'avant-premières hebdomadaires sélectionnées dans différents genres, mais aussi l'arrivée du déclenchement des bandes-annonces lorsque l'on parcourt les vignettes, à l'image de ce que propose déjà Netflix en toile de fond.

Il sera également possible de sauter le générique de début et de fin d'épisodes de séries, et de les enchainer plus rapidement. La personnalisation de la page d'accueil devrait également être disponible dans le courant de l'année prochaine.