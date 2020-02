MyCanal : le Full HD 1080P débarque enfin sur Android TV, la 4K en approche

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Android TV et de boitiers disposant de l'OS dédié de Google : MyCanal passe enfin au Full HD.

C'est une situation qui était difficilement explicable jusqu'ici et pourtant le service MyCanal se limitait jusqu'ici à de la diffusion en 720P au mieux sur les appareils sous Android TV.

Une originalité réservée au service du groupe Canal+ puisque les autres services comme Netflix, YouTube et autres plateformes de diffusion de contenu vidéo sont compatibles 1080P et 4K depuis des années sur la plateforme de Google dédiée aux téléviseurs.

Et pour aller encore plus loin dans l'idée, rappelons que MyCanal propose du contenu Full HD et 4K depuis plusieurs années... sur le boitier Apple TV avec le luxe d'une diffusion à 50 images par seconde depuis fin 2018.

Dans les faits, Canal+ explique avoir rencontré des difficultés de déploiement de la HD sur Android TV, notamment à cause des DRM imposés par les majors.

Quoi qu'il en soit, il est désormais possible de profiter enfin des flux 1080P sur son téléviseur Android TV, sa Nvidia Shield, son boitier dédié ou même sur Freebox Mini 4K sur les chaines diffusées via l'application myCanal. Toutes les chaines ne sont pas encore concernées, le déploiement sera progressif sur une soixantaine de chaines au total.

Pour profiter des flux en 1080P, il faudra disposer d'une bande passante compatible, le débit moyen étant de 5 Mb/s. Le service proposera une bascule dynamique en privilégiant le 1080P à 50 images par seconde et redescendra vers le 720P/25 ips en cas de débit insuffisant.

Quid de la 4K ? Il faudra attendre encore un peu, mais Canal+ a annoncé que le déploiement des flux 4K est envisagé dans les mois qui viennent.