Les accessoiristes voient l'arrivée des nouvelles générations de consoles comme l'opportunité de renouveler leurs collections. C'est ainsi le cas chez Nacon qui annonce le lancement d'une gamme complète d'accessoires griffés d'un tout nouveau label "Designed for Xbox".

La marque lance ainsi une gamme de produits "MG-X Series" qui sera compatible avec les Xbox Series X, Series S ainsi que plus largement avec le service xCloud de Microsoft.

On retrouve ainsi une nouvelle version de la manette Revolution X compatible à la fois sur console et PC qui viendra avec des joysticks et poids additionnels. La manette Pro Compact proposera également une configuration plus petite pour s'adapter à toutes les mains, avec des boutons programmables et des joysticks à sensibilité réglable tout comme les gâchettes.

En parallèle, xCloud oblige, on retrouve également des manettes dédiées aux smartphones Android avec des formats permettant de s'adapter à chaque smartphone jusqu'à une taille de 6,7 pouces. La manette MG-X se veut compacte et proposera 20h de fonctionnement.

De son côté, la MG-X Pro affiche un design plus radical et encombrant avec de véritables poignées.

Tous les accessoires seront officiellement lancés au début de l'année 2021, les prix sont encore inconnus pour l'heure.