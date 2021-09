Smartphone : les accessoires ont le vent en poupe

Les accessoires pour smartphone sont de plus en plus en vogue, par exemple des lunettes de réalité virtuelle, des manettes pour le jeu vidéo ou encore des objectifs pour la photographie. Citons par exemple le Razer Gaming Finger Sleeve, le protège-doigt ou encore la manette Nacon MG-X.

Les smartphones deviennent de plus en plus puissants et se sont définitivement imposés dans la vie des Français et notamment de plus en plus dans le domaine du jeu vidéo. Pour faciliter la vie, et le plaisir, des gamers, de nombreuses sociétés ont proposé divers accessoires comme par exemple le Razer Gaming Finger Sleeve.

Si vous êtes fan de jeux mobiles qui demandent de très grands mouvements et une grande concentration comme les FPS, on peut remarquer que les doigts ne glissent pas parfaitement. Razer vient de régler le problème avec ses protège-doigts.

Ils sont tissés avec des fibres d’argent de 0,8 mm d’épaisseur conçues pour empêcher la transpiration qui gêne la bonne glisse sur l'écran de votre smartphone. Ils sont extensibles et élastiques permettant ainsi de s’adapter à toute morphologie. Ils mesurent 2,1 x 4,5 cm (+/- 1 cm).

Un autre accessoire aussi très attendu est la Nacon MG-X profilée pour Xbox. La manette permet de profiter de l’offre Xbox Game Pass ou encore de jouer à tout autre jeu mobile compatible. Elle est facilement transportable et est très confortable. Le maintien du smartphone au sein de cette manette est parfait, aucun risque que ce dernier ne tombe.

La manette Nacon MGX est compatible Bluetooth 4.2. Elle est équipée d’une batterie rechargeable qui offre 20 heures d’autonomie et est compatible avec Android 6 ou + et pour tous les smartphones avec des écrans inférieurs à 6,7".

Les accessoires pour smartphones n’ont pas fini de nous étonner, et il en sort régulièrement de très différents et dans tous les domaines. Faire le tri n’est donc pas forcément chose aisée. Si ce domaine vous intéresse, vous pourrez comparer les prix des accessoires et trouver les meilleures offres en fonction de vos besoins.