Naissance du sixième enfant d’Elon Musk, son prénom, X Æ A-12, reste énigmatique

Lundi 4 mai, Elon Musk, à la tête des entreprises Tesla et Space X, a révélé via Twitter que sa femme, la chanteuse canadienne Grimes, a donné naissance à leur premier enfant. Après quelques heures d’attente, il dévoile la première photo du bébé orné de faux tatouages grâce aux différents filtres photo, puis une séconde où il sert son fils dans ses bras.

Seul le mystère a perduré plus longtemps sur son prénom. En effet, X Æ A-12 Musk ne peut pas passer inaperçu, et l’annonce de son prénom a soulevé beaucoup de questions. De nombreux internautes ont travaillé sur la signification de son prénom de manière à le décoder et a comprendre pourquoi un tel prénom a été choisi. Face à tout cet engouement, c’est Grimes qui a pris la première la parole toujours sur Twitter le mercredi 6 mai pour dévoiler sa véritable signification. La première lettre X pour l'inconnu, Æ est comme l'inscription elfique pour AI qui signifie l'amour, ou l'Intelligence Artificielle, et A-12 pour le précurseur du SR-71, qui est leur avion préféré qui n’a pas de défense, pas d'armes et se concentre juste sur la rapidité, a ainsi expliqué la chanteuse.

C’est par la suite le jeudi 7 mai que Elon Musk confirma les dires de sa compagne, et ajouta même que l’idée venait d’elle. Il expliqua également comment le prononcer, X se prononce comme la lettre, Æ comme "ash". Puis le milliardaire explique la fin du prénom, "A-12, c'est ma contribution. Le A-12 est le précurseur du SR-71, l'avion le plus cool de tous les temps". Une idée originale qui fait beaucoup parler d’elle, mais à voir comment X Æ A-12 Musk supportera son prénom dans le temps.