La Nasa a repris contact avec CAPSTONE !

L'anomalie aura été de courte durée. À l'issue de 24 heures de stress, les communications entre CAPSTONE et la Terre ont été rétablies.

C'est le soulagement du côté de la Nasa. Alors que le nanosatellite CAPSTONE venait de quitter l'orbite terrestre basse, l'Agence spatiale américaine avait annoncé des problèmes de communication et une perte de contact. Les opérateurs de la mission ont finalement été en mesure de rétablir le contact.

" Les premières données suggèrent que la sonde est heureuse et en bonne santé, et qu'elle s'est comportée de manière autonome pendant la période d'absence de communications avec le sol, notamment en restant correctement orientée et en maintenant la charge de la batterie ", écrit Advanced Space.

Le fabricant du satellite et en charge de son contrôle se montre optimiste concernant la résolution du problème avec la conviction qu'il ne se reproduira plus. L'équipe des opérations de mission se concentre désormais sur la première manœuvre de correction de trajectoire pour l'orbite de transfert vers la Lune. Elle devrait intervenir aujourd'hui (en fin d'après-midi heure de Paris).

Source : Nasa / Daniel Rutter

Une date d'arrivée maintenue pour CAPSTONE

Pour la Nasa, la péripétie de la perte de contact avec le Deep Space Network sur Terre ne remet pas en cause l'arrivée prévue le 13 novembre prochain de CAPSTONE sur son orbite lunaire. Ce sera une insertion en orbite de halo presque rectiligne autour de la Lune qui servira aux futures missions lunaires.

CAPSTONE doit permettre de vérifier la faisabilité de cette orbite NRHO pour des engins spatiaux et l'avant-poste lunaire Gateway, mais également pour valider des technologies de navigation entre engins spatiaux.

" Les tests au sol suggèrent que le problème a été déclenché pendant les activités de mise en service du système de communication. L'équipe continuera d'évaluer les données ayant conduit au problème de communication et à surveiller l'état de CAPSTONE ", ajoute la Nasa.