Sur la Lune, la NASA trouve des cavités dans lesquelles il ferait bon vivre

Des données des instruments de l'orbiteur LRO de la NASA montrent qu'il existe des cavités où la température reste stable et acceptable pour la vie humaine. De futurs foyers pour des colons ?

La surface de la Lune subit de forts contrastes de température, entre +120 degrés Celsius et -170 degrés Celsius, mais il existe des zones où il ferait presque bon vivre selon nos critères terriens grâce à une température clémente et stable.

Les instruments de la sonde LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) de la NASA ont en effet permis de découvrir que certaines cavités lunaires profitent d'une température de l'ordre de 17 degrés Celsius avec une amplitude faible.

Ces ouvertures béantes captivent les scientifiques depuis leur découverte en 2009 et posent la question de l'existence de cavernes qui pourraient constituer d'excellents abris pour des colonies humaines en les protégeant des rayons cosmiques, solaires, des températures extrêmes mais aussi des micrométéorites.

L'une de ces mystérieuses cavités lunaires

(credit : NASA/GSFC/Arizona State University)

Leur origine n'est pas parfaitement connue mais il pourrait s'agir d'anciens points de passage de la lave, ou tunnels de lave, quand la Lune avait encore une activité volcanique.

On en trouve des exemples sur Terre quand de la lave encore fluide crée sa voie tandis que la lave de surface s'est refroidie, créant ensuite une galerie lorsque le flux se tarit.

De futures zones privilégiées pour des colonies humaines lunaires

Ces tunnels de lave lunaires seraient donc intéressants à plus d'un titre pour une colonisation de notre satellite naturel en fournissant un abri avec une température modérée et stable et ils constitueront sans doute un objectif prioritaire d'exploration pour de futures missions.

La détermination des températures a été obtenue avec l'instrument Diviner à bord de la sonde LRO et après analyse en fonction de la composition du sol lunaire et des propriétés des rochers et de la poussière.

La partie cachée du soleil de ces cavités semble ainsi maintenir une température stable qui se maintiendrait en principe dans une caverne située au fond de la cavité. Les rebords de la cavité et l'ombre portée serviraient de zone-tampon, empêchant la chaleur du soleil de se diffuser plus bas en journée lunaire (qui dure tout de même 15 jours terrestres) et évitant la déperdition de chaleur durant la nuit.