Artemis III : 13 régions pour le retour d'Américains sur la Lune

Pour le programme Artemis de la Nasa, un premier rendez-vous d'importance est programmé pour le 29 août prochain avec la mission Artemis I. Ce sera le vol inaugural de la fusée SLS (Space Launch System ) et de la capsule Orion.

Après ce vol non habité en orbite autour de la Lune, la mission Artemis II en 2024 sera cette fois-ci un vol avec équipage, mais toujours autour de la Lune. C'est avec la mission Artemis III au plus tôt en 2025 que des astronautes américains - la première femme et la première personne de couleur - fouleront à nouveau le sol lunaire.

L'Agence spatiale américaine a identifié 13 régions qui contiennent des zones d'alunissage potentielles pour Artemis III. Elles sont toutes localisées à moins de 6° de latitude du pôle sud de la Lune où des cratères en permanence à l'ombre du Soleil sont susceptibles d'abriter de la glace d'eau.

Une zone d'atterrissage en fonction de la date de lancement

Les 13 régions pour Artemis III représentent chacune une aire d'environ 15 km sur 15 km, avec un site d'atterrissage d'un rayon de l'ordre de 100 m. Les sites offrent un accès continu à la lumière du Soleil pendant une période de 6,5 jours qui est le temps prévu pour la durée de la mission à la surface de la Lune.

La Nasa explique notamment qu'au-delà de considérations scientifiques avec " certaines des parties les plus anciennes de la Lune " à proximité, les sites d'atterrissage spécifiques pour Artemis III sont étroitement liés au moment de la fenêtre de lancement, " de sorte que plusieurs régions garantissent la flexibilité de lancement tout au long de l'année. "

" La Nasa sélectionnera des sites dans les régions pour Artemis III après avoir identifié les dates de lancement cibles de la mission qui dictent les trajectoires de transfert et les conditions de l'environnement de surface. "

N.B. : Source images : Nasa.