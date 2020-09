La NASA présente la facture de son prochain alunisseur

La NASA a réaffirmé son intention de renvoyer des humains sur la Lune d'ici 2024 et présenté la facture de son alunisseur.

L'agence spatiale américaine a de nouveau partagé sa stratégie concernant les prochaines années et notamment les programmes lunaires. La NASA souhaite ainsi renvoyer des hommes et femmes vers la Lune d'ici 2024 et annonce un budget de 28 milliards de dollars sur 5 ans.

Dans une note présentée au Congrès, la NASA présente ainsi la facture de l'alunisseur lunaire seul : 16 milliards de dollars.

Le Congrès devra ainsi décider du financement ou pas du programme après son renouvellement aux élections américaines qui se tiendront le 3 novembre prochain. La validation d'une première enveloppe de 3,2 milliards de dollars permettrait à la NASA d'assurer le maintien du calendrier pour un alunissage en 2024.

Si Trump faisait du retour des Américains sur la Lune et vers Mars une priorité, cela ne pourrait pas être le cas de son successeur si le pays devait changer de président avant la fin de l'année. Aussi, la NASA reste prudente concernant son programme Artemis.

Le programme vise à poser des astronautes au Pôle Sud de la Lune. Une équipe constituée d'une femme et d'un homme devrait ainsi quitter le vaisseau Orion pour aller se poser sur le sol lunaire.

Un premier vol vers la Lune, Artémis 1 sera lancé en 2021 et permettra de tester le nouveau lanceur lourd (SLS) de la NASA. Artémis 2 enverra ensuite des astronautes autour de la Lune en 2023, puis c'est Artémis 3 qui irra poser des astronautes sur la Lune en 2024.