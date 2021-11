La NASA souhaite installer un réacteur nucléaire sur la Lune

La NASA souhaite aller installer un réacteur nucléaire sur la Lune. Dans le cadre du programme Artemis qui vise à envoyer femmes et hommes sur la Lune, l'agence spatiale américaine compte également établir les bases d'une colonisation durable sur notre satellite.

Pour ce faire, les astronautes sur place devront avoir de quoi s'abriter, s'alimenter et disposer d'une source de production d'énergie suffisante à l'alimentation des systèmes de survie, de développement, réparation et de confort.

L'idée d'installer un réacteur nucléaire sur la Lune pourrait ainsi répondre aux besoins énergétiques des scientifiques, et permettre également de recharger les rovers et autres stations qui se chargeraient de récolter et transformer les ressources de la Lune, en transformant notamment la glace du sous-sol en eau, puis en hydrogène ou en propergols.

La NASA et le Département américain de l'Énergie ont ainsi lancé un appel d'offres pour la conception d'un système à fission nucléaire capable d'opérer de façon autonome depuis le pont d'un atterrisseur lunaire ou d'un rover de surface lunaire. Les propositions sont acceptées jusqu'en février 2022.

Si la NASA se penche sur la fission nucléaire, c'est qu'elle offre un rendement idéal pour les missions lunaires. La production électrique peut être modulée, elle est opérante 24 heures sur 24 et la quantité d'énergie produite est plus importante que les systèmes solaires, d'autant que ces derniers sont soumis à des nuits lunaires qui durent parfois plusieurs jours.

Le réacteur développé servira également de base pour les réacteurs qui pourraient être envoyés vers Mars.