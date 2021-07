NASA : un télescope sur un ballon sonde pour remplacer Hubble

Les télescopes spatiaux ont plusieurs avantages face à leurs homologues terrestres et notamment le fait qu'ils ne sont pas perturbés par la pollution lumineuse au sol, ni même par le passage des autres corps en orbite.

Malheureusement, envoyer un télescope performant dans l'espace est un challenge à la fois technique et financier. Pour être performant, un télescope doit disposer d'un ou plusieurs miroirs de précision, des éléments couteux, mais aussi très lourds. Or, l'accès à l'espace se chiffre au poids : la charge utile des lanceurs est limitée et plus un objet est lourd, plus le prix de l'accès à l'espace est élevé.

Suite aux récents problèmes rencontrés sur Hubble, la NASA a envisagé des solutions de remplacement à court et moyen terme. Car même si le télescope James Webb doit être lancé d'ici la fin de l'année, il se peut que le projet soit de nouveau retardé.

Sans viser des performances comparables au JWST, la NASA explore des solutions plus abordables pour disposer d'un ou plusieurs autres télescopes comparables, en performances, à Hubble.

Premier élément permettant de réduire les couts de façon drastique : le positionnement du télescope. Ainsi, plutôt que de positionner un télescope en orbite via une fusée, des ballons-sondes permettraient d'atteindre une hauteur suffisamment élevée pour échapper à la pollution lumineuse et aux perturbations atmosphériques.

Selon des chercheurs des universités de Durham, Toronto et Princeton, un ballon d'hélium de 532 000 mètres cubes pourrait ainsi faire l'affaire. Le projet, baptisé SuperBIT (Superpressure Balloon-borne imaging Telescope) devrait ainsi décoller en avril 2022 depuis la Nouvelle-Zélande pour aller se stabiliser à 40 km d'altitude. Il échappera ainsi à 99,5% de l'atmosphère terrestre.

Les avantages annoncés sont nombreux : seulement 5 millions de dollars pour l'ensemble du projet, soit 1000 fois moins qu'un satellite de taille identique. Le télescope sera mobile, il pourra faire plusieurs orbites de la Terre et réalisera des photos de nuit , ses panneaux solaires lui permettant de recharger ses batteries en journée.

Le ballon sous haute pression devrait également offrir une stabilité unique au dispositif : on évoque une précision au millième de degré près.

Les missions de ces télescopes sont assez courtes : entre 50 et 100 jours avant une récupération au sol permettant de réexploiter certaines technologies, mais surtout de mettre à jour les instruments et technologies pour les vols suivants. On peut ainsi disposer d'un appareil toujours à la pointe des technologies, et éviter les problèmes ainsi rencontrés par Hubble.