NASA : Voyager 1 renvoie des données étranges depuis l'espace interstellaire

Cela fait quelques années déjà que la sonde Voyager 1 est devenue l'objet fabriqué par l'homme s'étant le plus éloigné de la Terre.

La sonde a quitté l'héliosphère (la zone d'influence du soleil dans notre système) et continue ainsi de progresser dans l'espace interstellaire, soit une zone méconnue de l'univers qui représente pourtant la majorité de ce dernier, puisqu'il correspond au vide entre les différents systèmes.

Cela fait 44 ans que Voyager 1 parcours l'espace, mais la NASA a récemment indiqué mener une enquête sur un "mystère avec Voyager 1".

La sonde située à 23,3 milliards de kilomètres communique en permanence avec la Terre et ce, grâce à une antenne qui est systématiquement orientée vers notre planète. Or, depuis quelques jours, le sous-système AACS (Attitude Articulation and Control System) renvoie des données plutôt étranges. Le module sert à contrôler l'orientation de la sonde elle-même, mais également de son antenne.

La NASA a ainsi noté des incohérences dans les données de télémétries renvoyées par la sonde. Des données remises en cause par deux facteurs principaux : d'une part les valeurs réceptionnées auraient en théorie du entrainer le déclenchement de la bascule de la sonde en "mode sans échec", mais d'autre part parce que les données évoquent une orientation qui ne permettrait plus à la sonde de communiquer avec la Terre, or la sonde continue de recevoir des commandes à distance et de renvoyer d'autres signaux parfaitement cohérents.

Le signal de Voyage 1 ne s'est pas affaibli, ce qui confirme que l'antenne de la Sonde maintient une orientation vers la Terre. L'enquête cherche donc à déterminer pourquoi les données renvoyées par l'AACS sont biaisées (soit parce que le module lui-même est défaillant, soit parcequ'il est perturbé ou même si les données peuvent être en partie brouillées lors des communications ou altérées)

Avec la distance entrant en jeu, il faut désormais 2 jours pour qu'une requête arrive à la sonde et qu'elle nous renvoie une réponse. Rappelons que Voyager 1 a rempli sa mission originale avec brio puisque cette dernière s'est achevée en 1989.