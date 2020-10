Need for Speed Hot Pursuit remastered en fuite

Electronic Arts prépare un remaster de Need for Speed : Hot Pursuit et le titre s'affiche déjà à travers une fuite.

Electronic Arts n'aura pas réussi à garder le secret jusqu'au bout : un remaster de Need for Speed Hot Pursuit est bien en préparation.

First Need for Speed: Hot Pursuit Remastered images pic.twitter.com/Lo8y2qkGIP — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) October 4, 2020

C'est l'éditeur avait prévu un site affichant un compte à rebours nous amenant jusqu'à aujourd'hui pour annoncer un jeu mystérieux... Mais on savait déjà qu'il s'agissait de Need for Speed Hot Pursuit Remastered.

Le titre sorti en fin d'année 2010 est actuellement l'un des plus gros succès de l'éditeur avec la franchise. EA se prend ainsi au jeu du remaster avec des visuels retravaillés, quelques remaniements dans l'interface et les modes en ligne pour rendre le titre plus "social".

Le jeu est confirmé PlayStation 4, Switch et Xbox One ainsi que PC. Le remaster devrait proposer le titre d'origine remanié ainsi que l'ensemble des DLC sortis depuis le lancement du jeu ainsi que 6 heures de contenu inédit.