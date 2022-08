Need For Speed : nouveaux détails autour du titre prévu pour la fin d'année

Electronic Arts compte bien remettre la franchise Need For Speed sur les rails dès cette année avec un nouvel opus qui traine à se dévoiler, mais fait malgré tout l'objet de quelques fuites.

Le retour de la saga Need For Speed est prévu d'ici la fin de l'année : Electronic Arts prépare un nouveau volet de sa franchise de jeu de course automobile. Mais si l'éditeur a confirmé l'information il y a quelque temps déjà, aucun visuel officiel n'a été partagé pour le moment.

On ne sait d'ailleurs pas comment sera intitulé le titre, des rumeurs évoquant le nom "Unbound". Quelques rumeurs appuyées par des fuites permettent toutefois d'en découvrir un peu plus concernant le titre : le jeu serait ainsi bien plus accessible que les précédents et donc orienté vers le grand public. Exit les infiltrations dans les milieux sombres ou les affrontements avec la police, l'ambiance serait plus légère et à 100% orientée vers la course.

Electronic Arts viserait ainsi un public plus jeune, avec un choix graphique étonnant inspiré du dessin animé. Un visuel en fuite confirme la rumeur tout en s'accompagnant d'autres informations.

Selon un utilisateur de Reddit qui se présente comme proche d'un développeur du jeu, le titre tirerait une croix sur les événements de drift et de drag tout en faisant revenir le speedcross. Pour les améliorations de véhicules, on aurait droit à un système inspiré à celui de Forza Horizon avec des notes pour faciliter les choses.

L'histoire serait plus importante et mise en avant que les épisodes précédents, avec un côté inclusif plus fort, mettant en scène davantage de femmes dans le milieu de la course automobile.

Il serait également question d'un suivi du jeu prévu initialement sur un an, avec une extension possible en fonction du succès des ventes. Enfin les équipes de développement seraient principalement constituées de nouveaux développeurs afin de donner un nouvel élan à la licence. Le titre devrait sortir dans le courant du mois de décembre cette année.