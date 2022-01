NES : une nouvelle console à venir, compatible avec les anciennes cartouches

Le retro gaming continue de séduire les joueurs, et encore plus du fait qu'il est complexe de mettre la main sur une console de génération actuelle... C'est ainsi qu'une nouvelle NES prépare son arrivée sur le marché.

La TinyNES vient d'atterrir sur Crowdsupply, une plateforme de financement participatif et le succès a été immédiat puisque le projet a déjà récolté plus du double de la somme requise.

Le concept a de quoi séduire les amateurs de retro gaming : il s'agira de proposer une console capable de lire les cartouches NES d'époque et de connecter les accessoires originaux, dans un format plus compact.

Pas d'émulation ici, mais des composants identiques à ceux de la NES des années 1980 mais une forme plus austère afin de gagner en place dans les setups de collectionneurs déjà bien encombrés.

La TinyNES exploite des puces RP2A03 et RP2C02 comme la NES d'époque pour un rendu authentique. Pour autant on pourra profiter des manettes d'origines ou de manettes USB. Par contre, pas de HDMI proposé ni même d'upscaling, il faudra passer par les câbles RCA audio et vidéo composite.

Le prix de la console affiché à 199$ parait quelque peu élevé, mais il semble avoir déjà convaincu suffisamment de fans pour que le projet aboutisse.