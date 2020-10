Nest Audio : Google booste l'audio de son enceinte connectée d'origine

La relève a sonné pour l'enceinte intelligente Google Home d'origine. Voici Nest Audio qui vante un son 75 % plus puissant et des basses 50 % plus intenses. À cette effet, la nouvelle enceinte connectée dispose d'un mid-woofer (boomer) de 75 mm. Il est accompagné d'un tweeter de 19 mm.

Trois micros longue portée ont en outre été intégrés, soit un micro supplémentaire par rapport à l'appareil Google Home, et avec toujours la possibilité d'éteindre le micro via un bouton. La connectivité Wi-Fi n'évolue pas pour Nest Audio qui dispose de trois zones tactiles.

Nest Audio tire parti d'un processeur quadcore (ARM Cortex-A53) à 1,8 GHz et de possibilités de traitement pour le machine learning. L'appareil profite d'une calibration intelligente du son en fonction du type de média écouté, et une technologie Ambient IQ permet d'ajuster le volume en fonction des bruits de fond.

Le design a été modifié pour des formes arrondies plus douces et comme les autres enceintes Nest, quatre voyants lumineux réagissent pour rendre compte de l'état de l'appareil et des actions effectuées. Comme pour le Nest Mini, Google souligne un boîtier fabriqué à partir de 70 % de plastique recyclé.

Nest Audio remplit bien évidemment les fonctions habituelles d'une enceinte connectée avec Google Assistant. Pour un son stéréo, deux Nest Audio peuvent être associés, sachant que le prix de l'appareil est de 99,99 €. Une association peut aussi se faire avec d'autres appareils Nest, le téléviseur via Chromecast.

Nest Audio est disponible en précommande sur le Google Store pour une livraison mi-octobre. Comme pour Chromecast avec Google TV, la disponibilité concerne également des partenaires tels que Boulanger par exemple.