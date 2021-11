Net Zero Space pour lutter contre les débris en orbite

À l'occasion du Forum de Paris sur la Paix la semaine dernière, l'initiative Net Zero Space a été officiellement lancée avec plusieurs signataires d'une charte qui s'engagent à réduire les déchets spatiaux.

" Nous recommandons une action urgente dès 2021 pour rapidement maîtriser puis réduire la pollution croissante de l'environnement orbital de la Terre. " En plus d'éviter la production de nouveaux débris spatiaux dangereux, il est question de nettoyer les débris spatiaux dangereux déjà existants.

" Il y a aujourd'hui environ 4 700 satellites opérationnels dans l'espace et il pourrait y en avoir plus de 25 000 à la fin de la décennie. Il est donc urgent de se poser la question de notre responsabilité vis-à-vis d'un usage accru de l'Espace, afin d'en préserver les bénéfices à long terme pour les Terriens ", déclare Stéphane Israël, le patron d'Arianespace.

Hormis Arianespace, les premiers signataires sont Astroscale, CGSTL / Chang Guang Satellite, CNES, EU SST, Eutelsat, International Institute of Air and Space Law, Isispace, Planet, Share my Space et SpaceAble.

D'ici 2030, un objectif de ce regroupement international est de créer un environnement spatial durable. Il est autrement fait allusion à une utilisation durable de l'espace extra-atmosphérique au profit de l'ensemble de l'humanité.

Sans caractère contraignant évoqué pour le moment, c'est un vœu presque pieux...