CES 2020 : Netatmo dévoile une serrure connectée avec des clés NFC

Netatmo agrandit sa gamme d'objets connectés pour la maison intelligente avec une serrure. En Bluetooth et avec des clés NFC physiques.

Dans le giron du groupe Legrand depuis fin 2018, l'entreprise française Netatmo revient au CES avec une serrure connectée, après une sonnette vidéo intelligente l'année dernière.

Sécurisée, cette serrure intelligente de Netatmo a pour particularité de fonctionner en Bluetooth (pas Wi-Fi) et communique avec des clés NFC. La serrure autonome (sans abonnement ou box domotique) n'est ainsi pas connectée à Internet et les données d'identification des clés sont stockées en local dans la serrure.

Les clés intelligentes fournies peuvent être configurées, activées ou désactivées depuis une application. La serrure connectée fonctionne également en utilisant l'application Netatmo Security. Elle est en outre compatible avec HomeKit d'Apple.

Dans la vidéo ci-dessous, Netatmo présente plusieurs cas d'usage et les possibilités proposées :

La serrure connectée est prévue pour être compatible avec toutes les portes déjà équipées d'un cylindre européen. Elle dispose en outre d'un accéléromètre afin de détecter les vibrations en rapport avec une possible tentative d'effraction.

Elle fonctionne avec quatre piles 4 piles AAA 1,5 V pour une autonomie de deux ans. Outre un signal sonore et des notifications sur le smartphone à portée pour alerter d'un niveau de batterie faible, un branchement micro-USB de secours est prévu jusqu'au remplacement des piles.

La disponibilité et le prix n'ont pas encore été fixés. Le prix serait compris en 350 € et 400 € pour la serrure connectée et trois clés intelligentes.