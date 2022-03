Netflix accueille trois nouveaux jeux vidéo

La plateforme Netflix a récemment lancé une section jeux vidéo et compte bien agrandir son catalogue. Trois nouveaux titres sont ainsi disponibles depuis quelques jours.

Netflix compte bien peser sur une partie plus large du divertissement que les séries et films, et c'est ainsi que la plateforme a lancé une section jeux vidéo depuis quelques mois maintenant.

Il s'agit toujours de proposer des jeux mobiles, souvent en relation avec des programmes diffusés sous la forme de films ou séries.

Trois nouveaux titres viennent ainsi grossir la liste encore réduite de jeux disponibles sur Netflix avec, pour la première fois, un FPS.

Le premier titre est Shatter Remastered, un casse-brique qui propose des niveaux originaux et une ambiance nerveuse avec notamment des boss à battre au fil de la progression des niveaux.

Autre jeu proposé : this is a True Story, un jeu narratif et éducatif qui plonge le joueur dans un village d'Afrique où l'approvisionnement en eau est une problématique majeure.

Enfin le dernier titre est Into The Dead 2 : Unleashed, un FPS qui n'est malheureusement pas encore officiellement disponible, mais annoncé pour "bientôt"

Cette nouvelle vague de titres permet au catalogue de jeux de Netflix d'arriver à un total de 16 références.