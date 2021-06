Army of the Dead cartonne sur Netflix

Le long-métrage Army of the Dead réalisé par Zack Snyder entre déjà dans le Top 10 des films originaux de Netflix les plus populaires de tous les temps sur la plateforme.

Réalisé par Zack Snyder, le film d'horreur américain Army of the Dead diffusé en exclusivité sur Netflix a accumulé plus de 72 millions de visionnages dans les foyers au cours de ses premières semaines de disponibilité. Il profite d'une diffusion mondiale sur Netflix depuis le 21 mai dernier.

À égalité avec le film de science-fiction The Midnight Sky (Minuit dans l'univers) réalisé par George Clooney, Army of the Dead se retrouve déjà dans le Top 10 des films originaux les plus regardés de l'histoire sur la plateforme de SVOD.

Le podium est actuellement occupé par Tyler Rake (Extraction) avec 99 millions de foyers concernés, devant Bird Box (89 millions) et Spenser Confidential (85 millions). Le reste du Top 10 est complété par 6 Underground, Murder Mystery, The Old Guard, Enola Holmes et Project Power.

En publiant ce classement avec de rares chiffres à l'appui, Deadline souligne que Army of the Dead a bénéficié d'une sortie en avant-première dans des salles de cinéma aux États-Unis le 14 mai et aurait rapporté de l'ordre de 800 000 dollars avec cette sortie limitée.

Depuis le début de l'année, Netflix propose un Top 10 des films et un Top 10 des séries les plus populaires sur sa plateforme avec une actualisation toutes les 24 heures. Une section dédiée permet ainsi de savoir ce que regardent les autres abonnés dans un même pays.