Netflix : bientôt un mode Podcast avec le son mais pas l'image

Le passage à la version 10 du logiciel des véhicules électriques autorisera la diffusion de flux Youtube et Netflix sur l'écran de la console de bord. Mais à certaines conditions.

L'intégration de Netflix dans la Freebox Delta et la Freebox One a été un des arguments de Free lors de sa keynote ce mardi. Aujourd'hui Xavier Niel indique que Netflix sera également intégré aux Freebox Revolution et Mini 4K.