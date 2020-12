Netflix : un budget conséquent pour l'adaptation en série de The Elder Scrolls

The Elder Scrolls aura droit à une adaptation en série et Netflix devrait y consacrer un budget colossal.

Après avoir adapté The Witcher en série, Netflix s'attaque à un autre gros morceau du jeu vidéo : The Elder Scrolls.

Selon les premières fuites, la plateforme de SVOD pourrait préparer la série qui sortirait en accompagnement de la sortie de The Elder Scrolls VI, le jeu vidéo sur PC et consoles next gen.

La situation est doublement intéressante puisque Bethesda, qui détient la franchise, avait déjà annoncé une collaboration avec Amazon Prime Video pour une adaptation de Fallout en série... L'éditeur n'a donc pas noué d'exclusivité avec Amazon pour l'ensemble de ses franchises.

Daniel Richtman, qui rapporte les fuites, évoque un budget colossal pour l'adaptation qui nécessitera des mois de travail pour retranscrire l'univers varié et profond de The Elder Scrolls. Avec des millions de fans à travers le globe, Netflix a tout intérêt à soigner sa production... The Witcher avait ainsi reçu un avis assez mitigé pour sa première saison.