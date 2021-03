Netflix : combien coute le partage de compte à la plateforme ?

Netflix a annoncé il y a quelques semaines souhaiter renforcer sa politique d'utilisation, notamment en verrouillant davantage le partage de comptes. Nombreux sont les utilisateurs du service à disposer d'un abonnement qu'ils n'hésitent pas à partager avec des amis ou la famille.

Or, les conditions de Netflix sont claires : le partage de compte n'est autorisé qu'entre membres de la même famille résidant dans un même foyer. On peut certes utiliser son accès à Netflix en voyage, mais en théorie pas continuer de partager son compte avec une personne ne résidant plus sous le même toit.

Si Netflix renforce ses mesures, c'est que la plateforme a beaucoup à perdre dans l'affaire. Selon une étude menée par Citi Global Market, Netflix perdrait 6,2 milliards de dollars par an à cause du partage. Ou plutôt, Netflix voit lui passer sous le nez l'équivalent de 6,2 milliards de dollars d'abonnements non contractés.

Alors que les plateformes légales de streaming sont mises en avant comme un moyen de lutter efficacement contre le piratage, les pertes se montrent énormes pour ces plateformes.

Le bras de fer est donc lancé entre Netflix et les utilisateurs... La multiplication des offres rend le parc d'abonnés plus volatile et dans un récent sondage, 54% des utilisateurs américains indiquaient résilier leur abonnement si Netflix venait à verrouiller le partage de compte.