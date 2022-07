Netflix dans plus de 10 millions de foyers en France

Ted Sarandos, coPDG de Netflix, a accordé une interview au JDD et dévoilé quelques chiffres concernant la plateforme en France.

Les derniers chiffres officiels partagés par la plateforme de SVOD pour la France dataient de 2020, ce qui nous donne l'occasion de juger de la progression de Netflix.

Selon Ted Sarandos, il y aurait ainsi désormais plus de 10 millions de foyers français abonnés à ses services. En 2020, la plateforme annonçait 6,7 millions d'abonnés, soit une progression de 49,2% sur deux ans.

Concernant le nombre d'utilisateurs, en considérant qu'un abonnement correspond à 5 comptes, et en appliquant une correction, on estime qu'il y a actuellement 21 millions d'utilisateurs de Netflix en France actuellement.

On savait déjà que Netflix avait une présence importante en France, notamment par le dernier bilan de l'ARCEP qui pointe du doigt la plateforme comme celle qui occupe le plus de bande passante sur Internet dans l'hexagone.

Dans le monde, Netflix revendique désormais 222 millions d'abonnés, mais sa progression ralentit : la plateforme ne profite plus de l'engouement des lancements massifs sur de nouveaux marchés. Désormais la plateforme doit miser sur le contenu original pour séduire, mais aussi sur le lancement d'offres plus accessibles, voire gratuites et financées par la publicité.