Netflix teste la TV en direct en France

Mais quelle mouche a donc piqué Netflix ? En France, le service de SVOD annonce le test d'une nouvelle fonctionnalité baptisée Direct. Elle est présentée comme un flux en temps réel pour permettre à ses membres de " découvrir les meilleurs contenus français, européens et internationaux. "

Autrement dit, de la télévision en direct et linaire qui semble pourtant aux antipodes de l'intérêt d'un service de vidéo… à la demande, et donc non linéaire où l'utilisateur fait le choix de regarder ce qu'il veut et quand il le veut. Même si quelques suggestions peuvent l'aiguiller.

Et justement, Netflix justifie son expérimentation par une spécificité française selon laquelle la consommation de TV dite traditionnelle est très populaire. " De nombreux spectateurs aiment l'idée de programmation qui évite de devoir choisir ce qu'ils vont regarder. "



À rebours de la modernisation de la TV traditionnelle

Avec Direct, il s'agit alors de ne pas choisir et d'être pris par la main. La fonctionnalité fait l'objet d'un déploiement progressif à partir d'aujourd'hui. Elle sera accessible à tous les abonnés français de Netflix au début du mois de décembre.

L'accès se fait toutefois uniquement depuis le navigateur web sur Netflix.com, via un bouton dédié en haut à droite de la page.

Certes, il peut avoir un effet de découverte et de surprise comme Netflix le met en avant. Néanmoins, cette fonctionnalité est assez surprenante alors que la télévision traditionnelle fait justement des efforts pour renforcer son offre non linéaire. Un récent exemple en date est Salto.