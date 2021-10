Netflix : ohohoh, le programme de Noël est là et il commence bientôt !

Une tasse de chocolat bien chaud, un plaid, une odeur de cannelle, un feu de cheminée, voici les ingrédients parfaits pour regarder un bon film de noël et le tout sur Netflix.

Noël arrive à grands pas avec ses sapins, sa décoration, ses maneles, ses pulls moches, ses courses de dernières minutes ou encore cette armée d'hommes à barbe blanche ... Mais il y a un moment très attendu par les petits et par les grands : les films de Noël avec son lot de chapeaus rouges, d'amours éternels et de dessins animés.

Netflix ne raterait l'occasion pour rien au monde, et la plateforme de streaming va commencer tôt cette année afin de nous mettre rapidement dans cette ambiance où même les plus grands redeviennent des tous petits. Espérons un jour retrouver les films de la caverne de la Rose d'or.

Voici donc le programme :

1er novembre

La Famille Claus 2

5 novembre

Love Hard



7 novembre

Father Christmas is back



17 novembre

Christmas Flow



18 novembre

La princesse de Chicago 3

19 novembre

Blown Away

23 novembre

Waffles + Mochi's Holiday Feast





24 novembre

A Boy Called Christmas



Robin Robin

26 novembre

A Castle for Christmas

School of Chocolate

28 novembre

Elves

30 novembre

Charlie Colorforms City : Snowy Stories

2 décembre

Single all the way

3 décembre

The Great British Baking Show Holidays

Shaun le Mouton : : The Flight Before Christmas

6 décembre

David and the Elves

14 décembre

StarBeam : Beaming in the New Year



16 décembre

A California Christmas : City Lights

22 décembre

Grumpy Christmas

24 décembre

1000 miles from Christmas