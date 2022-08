Netflix : après les jeux mobiles, vers du cloud gaming ?

Netflix a commencé à proposer des jeux mobiles en parallèle de son offre de streaming vidéo. Et si la prochaine étape était du jeu en streaming ?

Le géant Netflix fait partie des poids lourds du streaming vidéo et des grands consommateurs de bande passante de l'Internet (plus de 20% du trafic internet en France) avec son imposant catalogue de films, séries et documentaires.

Depuis peu, la firme a commencé à se tourner vers la distribution de jeux mobiles, avec pour le moment un succès très relatif mais qui signale ses nouvelles ambitions. Avec son expertise dans les infrastructures cloud et ses ressources, elle pourrait bien, alors que sa croissance a commencé à se tasser, se tourner vers de nouvelles opportunités...comme le jeu en streaming.

Le site spécialisé Protocol fait mention de multiples propositions de postes en relation avec la création d'une équipe ayant des connaissances en cloud gaming, de la création de jeux à la gestion de services de cloud gaming en passant par l'optimisation du rendu des jeux dans un contexte de streaming et sans oublier les aspects sécurité d'infrastructure.

Le cloud gaming, prochaine étape ?

L'un des postes indique explicitement des tâches en rapport avec un "service de cloud gaming" ou d'un " écosystème Netflix de jeux en cloud". Si ces propositions de postes ne garantissent pas l'arrivée prochaine d'un tel service, il est sans doute au moins à l'étude en interne, sous tous ses aspects.

Outre les contenus vidéo, quoi de mieux pour maintenir le public devant sa TV que des jeux affichés à l'écran sans avoir besoin d'un PC ou d'une console pour les faire tourner ?

Sans faire forcément du jeu sa cible prioritaire, le géant du Web semble donc bien chercher à étoffer en coulisse son service Netflix Game avec l'atout de la maîtrise de l'infrastructure, à défaut de disposer encore de partenariats lui amenant des titres propres à attirer le public et nourrir sa croissance.