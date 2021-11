Netflix lance sa plateforme de jeux vidéo avec 5 titres gratuits

Netflix a bien compris que le jeu vidéo représentait une partie importante du divertissement à travers le monde, et c'est ainsi que la firme se lance dans le secteur en proposant directement des jeux au sein de son offre.

Important à savoir sur la nature de l’offre :



- Sans pub

- Sans coût additionnel

- Accès illimité aux jeux dispo

- Les jeux seront sans achats intégrés



Nous avons hâte d’avoir vos premiers retours sur cette toute nouvelle page de notre histoire ! pic.twitter.com/j9mJFDsmIh — Netflix France (@NetflixFR) November 2, 2021

La plateforme américaine avait annoncé que des jeux seraient intégrés à son service prochainement, finalement c'est aujourd'hui que Netflix ouvre les vannes et déploie une première sélection de 5 jeux vidéo.

Pas besoin de payer un supplément, il suffit d'être abonné à Netflix et de se rendre sur l'application Android (iOS arrivera prochainement), puis de se diriger dans la section correspondante pour profiter des jeux.

Pour l'instant, seulement 5 titres sont accessibles : Stranger Things 1984, Stranger Things 3 The Game, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter.

Il s'agit vraisemblablement d'un test avant de déployer bien plus d'autres jeux et pourquoi pas d'investir plus largement dans le développement de titres avant le lancement d'un service plus large de Cloud Gaming et la création d'une plateforme bien plus vaste de divertissement.