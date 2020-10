Netflix : vers une nouvelle hausse de prix en France ?

Alex Giaimo, analyste chez Jefferies n'a pas que des bonnes nouvelles cette semaine : selon lui, Netflix se prépare à une nouvelle augmentation de ses tarifs. Une augmentation de tarifs qui concernerait une grande partie des marchés, dont les USA et l'Europe.

L'analyste a ainsi repéré un changement dans les éléments de langage utilisés par les dirigeants de Netflix lors des dernières réunions avec les actionnaires. Netflix, qui refusait toute augmentation de prix au premier trimestre s'est ainsi montrée plus ouverte sur le sujet... La demande d'augmentation des bénéfices par les actionnaires étant forte, la plateforme pourrait ainsi augmenter ses tarifs à court terme.

En augmentant le prix de l'abonnement de 1 à 2 dollars, Netflix pourrait générer "entre 500 millions et 1 milliard de dollars de revenus supplémentaires" simplement aux USA et en Europe. Tout porte à croire que l'Europe sera la première concernée par cette augmentation de tarif.

Si les investissements de la marque dans la production de contenu sont de plus en plus importants, cette hausse tarifaire pourrait toutefois être mal perçue par les utilisateurs, d'autant que la situation sanitaire a bloqué la production de beaucoup de séries et films. Ainsi, les utilisateurs qui ont massivement souscrit à Netflix pendant le confinement ont souvent fait le tour du catalogue de Netflix qui peine à proposer des contenus suffisamment forts actuellement et qui peine également à se renouveler.... Pas dit que la marque puisse donc justifier une hausse de prix par une amélioration du service, du moins pas actuellement...