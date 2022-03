Netflix : pas d'offre à prix réduit intégrant de la publicité... Pour l'instant

L'année 2021 aura marqué un tournant pour nombre de plateformes de streaming vidéo accessibles outre-Atlantique : ces dernières ont adopté la diffusion de spots publicitaires au sein de leurs services afin de permettre de financer les offres proposées à prix réduit. Ainsi, en échange d'un accès à prix réduit, les utilisateurs acceptent la diffusion de publicité.

Une stratégie prochainement adoptée par Disney + et qui est déjà en place chez HBO Max, Hulu et Paramount+. Il est donc naturel de se poser la question de ce qu'il en sera chez le roi de la SVOD : Netflix.

Interrogé sur la question, Spender Neumann, Directeur financier de Netflix a confirmé qu'il n'était pas question de proposer une offre moins chère en partie financée par la publicité. Néanmoins l'idée n'est pas totalement mise de côté et pourrait être exploitée si la marque estime qu'elle peut se montrer profitable pour elle-même ainsi que pour ses utilisateurs.

L'adoption de cette stratégie pourrait malgré tout être plus rapide que ce que Netflix veut bien le faire croire : la marque ne cesse d'augmenter ses tarifs au risque de faire fuir de plus en plus de clients.