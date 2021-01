Netflix quitte la Wii U et la 3DS

Netflix vient d'annoncer la fin du support pour deux consoles de jeux vidéo : Les Nintendo Wii U et 3DS seront prochainement abandonnées par la plateforme de SVOD.

Nintendo a confirmé l'information que l'on peut déjà constater depuis quelques jours. Depuis le 31 décembre 2020, il n'est plus possible d'accéder à l'application Netflix depuis le Nitnendo eShop sur Wii U.

Nintendo ayant abandonné sa console de jeux vidéo, les services quittent progressivement le navire et prochainement ce sera donc au tour du service de SVOD Netflix. La plateforme a annoncé avec Nintendo que ses services ne seraient plus joignables depuis Wii U et Nintendo 3DS à compter du 30 juin 2021.

Si vous aviez déjà installé Netflix sur Wii U par le passé, vous pourrez malgré tout le réinstaller à nouveau jusqu'à la mise en veille des serveurs au début de l'été, mais passé le 30 juin 2021 plus aucun flux ne sera disponible via l'application qui refusera tout simplement de démarrer.