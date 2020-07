Netflix sort les gros moyens pour la réalisation d’un film avec Chris Evans et Ryan Gosling

Après la sortie de The Irishman, Netflix a pris la décision d’investir dans un nouveau film avec une grosse enveloppe, The Gray Man. Ce long-métrage devrait coûter pas moins de 200 millions de dollars, le plus gros montant jamais consacré par la plateforme de streaming américaine. Pour l’occasion, The Gray Man frappe fort dans le casting avec l’acteur Ryan Gosling, qui après avoir joué le détective privé dans The Nice Guys, va incarner Gentry. Un ancien agent de la CIA devenu tueur à gage qui n’aura de cesse d’être traqué par son ancien comparse, Lloyd Hansen joué par Chris Evans. Le reste du casting reste encore un mystère, mais les deux têtes d’affiche suffisent déjà à faire du bruit. Ce n’est pas tout, car le tournage du film a été confié aux frères Russo qui vont à nouveau collaborer avec le service de SVOD, quelques mois après la sortie de Tyler Rake, que Joe Russo avait écrit et produit. L’écriture du scénario sera confiée à deux scénaristes bien connus des amateurs de films Marvel que sont Christopher Markus et Stephen McFeely, à l’origine du scénario de Captain America : le soldat de l’hiver. On peut donc difficilement remettre en cause leur capacité à faire de grands films.

L’idée derrière ce nouveau film est de créer une franchise et de construire tout un univers dans le but de pouvoir enchaîner sur le second. Le géant du streaming a donc voulu mettre toutes les chances de son côté pour assurer le succès d’un tel investissement. Netflix a la ferme ambition de commencer à mettre sur pied une franchise de plusieurs films comme les James Bond ou Jason Bourne. Cela pourrait également permettre au service de concurrencer directement des franchises très populaires comme Avengers ou encore Fast and Furious, une volonté tout aussi audacieuse que risquée que le co-PDG du service Ted Sarandos ne cherche pas à cacher.

Inspiré de la série de livres The Gray Man qui compte actuellement 10 romans avec d’autres qui sont encore en projet, Netflix peut voir large et sur le long terme pour mettre en images ces œuvres au fil des années. Le tournage devrait commencer en 2021, bien qu’aucune date de sortie n'a été communiquée pour l’instant. Il ne devrait pas être disponible à l’écran avant 2022, de quoi nous laisser patienter encore pendant un bon moment.