Netflix : réduit un peu plus le temps d'attente entre chaque épisode de série

Netflix a récemment réalisé un changement au sein de sa plateforme, dans la fonctionnalité de lecture automatique.

Lorsque l'utilisateur lance une série sur la plateforme, les épisodes s'enchainent naturellement et à chaque fin d'épisode, un compteur apparait pour laisser 15 secondes avant le lancement automatique du suivant.

Désormais, le temps accordé à l'utilisateur est réduit à seulement 6 secondes. Netflix l'explique d'ailleurs sur Twitter : "Avant, tu avais 15 secondes avant le prochain épisode.

Maintenant, tu as moins de 6 secondes.

Désolés, c’est juste pour tester ta rapidité à retrouver ta télécommande."

Ce changement fait écho aux demandes des utilisateurs qui sont habitués au "Binge Watching", soit le fait de regarder des saisons entières en une seule journée, mais qui ne veulent pas avoir à cliquer sur la fonction de lecture à la fin de chaque épisode.

C'est d'ailleurs le propre de Netflix de miser sur ce phénomène de "Binge Watching", la plateforme permet également de supprimer automatiquement les génériques des séries pour les enchainer plus rapidement. Par ailleurs, la plateforme a fait le choix de diffuser des saisons entières d'un coup et non de façon progressive comme c'est le cas sur Disney+ ou Apple TV+.

Reste que si cette réduction de temps vous incommode, il est possible de désactiver la fonction dans les options de la plateforme en décochant tout simplement "lecture automatique de l'épisode suivant".