Netflix renforce son offre de jeux vidéo

Netflix renforce se renforce un peu plus dans l'univers du jeu vidéo et ajoute quelques titres à son catalogue.

En novembre dernier, Netflix posait un pas dans l'univers du jeu vidéo en lançant une nouvelle section dans son offre de streaming. Des jeux vidéo tirés du mobile et diffusés sous l'étiquette Netflix Gaming, compatibles iOS et Android.

Si l'on comptait 5 jeux au départ, dont certains tirés de certaines franchises de Netflix (comme Stranger Things), la plateforme a progressivement ajouté d'autres titres, pour arriver à 10 jeux le mois dernier et désormais 12.

Netflix peaufine progressivement son offre et dope son catalogue. La firme annonce ainsi l'arrivée de deux nouveaux titres : Arcanium : Rise of Akhan et Krispee Street. Le premier titre est un jeu de stratégie et le second un jeu d'énigmes.

L'offre proposée par Netflix reste modeste au regard de la concurrence et les titres n'ont pas l'envergure de ce que l'on peut trouver sur le Play Pass ou Apple Arcade.