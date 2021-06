Netflix a ouvert une boutique en ligne de produits dérivés

Via Netflix.shop, Netflix propose à la vente des produits dérivés en lien avec ses séries disponibles sur sa plateforme.

Avec pour le moment une disponibilité seulement aux États-Unis, la populaire plateforme de vidéo à la demande par abonnement Netflix a lancé une boutique en ligne qui propose des produits dérivés en rapport avec ses contenus originaux et séries.

Sur Netflix.shop, il y a ainsi des sweats, T-shirts, colliers et autres figurines inspirés des séries d'animation Yasuke et Eden. La gamme de prix est variable, allant de 30 dollars pour un T-shirt et jusqu'à 135 dollars pour une horloge.

Netflix indique également que des vêtements et objets de décoration en édition limitée inspirés de la série Lupin et en collaboration avec le musée du Louvre feront leur apparition. De quoi faire s'envoler les prix ?

" Netflix.shop proposera régulièrement des éditions limitées exclusives de vêtements et de produits de haute qualité soigneusement sélectionnés, en rapport avec nos séries et notre marque. " Netflix ajoute que sa boutique en ligne sera étendue à d'autres pays dans les mois à venir.