Netflix augmente les prix outre-Manche

| Source : The Guardian

Les hausses de prix se poursuivent pour Netflix, y compris en Europe avec désormais l'Irlande et le Royaume-Uni.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Netflix procède à une nouvelle hausse des prix de ses abonnements. La dernière augmentation y remontait respectivement à décembre 2020 et mars 2021. Elle est immédiate pour les nouveaux abonnés et dans un délai de 30 jours pour les autres.

Les forfaits Basic (qualité SD ; un seul écran à la fois), Standard (HD ; deux écrans en simultané) et Premium (UHD ; quatre écrans en simultané) sont désormais à 6,99 £, 10,99 £ et 15,99 £ par mois au Royaume-Uni.

Ces mêmes forfaits sont à 8,99 €, 14,99 € et 20,99 € par mois en Irlande. Auparavant, les prix étaient de 7,99 €, 12,99 € et 17,99 € par mois. Selon Ampere Analysis, le service de vidéo à la demande par abonnement aurait 14 millions d'abonnés au Royaume-Uni et 600 000 en Irlande.

Aux États-Unis et au Canada, des hausses de prix ont eu lieu en début d'année. Actuellement, les forfaits précédemment cités sont à 9,99 $, 15,49 $ et 19,99 $ par mois aux USA, et à 9,99 $ (dollars canadiens), 16,49 $ et 20,99 $ par mois au Canada.

Bientôt une hausse du forfait Premium en France ?

Rappelons qu'en France, la dernière augmentation des prix des forfaits Netflix remonte à l'été dernier. Les forfaits Basic, Standard et Premium sont ainsi passés de 7,99 €, 11,99 € et 15,99 € par mois à 8,99 €, 13,49 € et 17,99 € par mois.

Comme à chaque fois, Netflix justifie ses augmentations tarifaires par les investissements réalisés dans son service et son catalogue, et pour poursuivre sa production de séries, documentaires et films. " Nous proposons une gamme de forfaits afin que les abonnés puissent choisir le prix qui leur convient le mieux. "

Le juste équilibre reste à trouver… au risque sinon d'alimenter une hausse du piratage, d'autant plus avec la multiplication des offres de SVOD.