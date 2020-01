Le patron de Netflix (re)dit non à la pub

C'est décidément une question qui revient inlassablement pour Netflix, entre rumeurs et pression des investisseurs. Le patron du service américain de SVOD a encore réaffirmé qu'il n'est pas question pour Netflix d'adopter un modèle publicitaire pour augmenter ses revenus.

Ce sujet a une nouvelle fois été évoqué lors de la publication cette semaine des résultats de Netflix pour le quatrième trimestre 2019. Le chiffre d'affaires de Netflix a atteint 5,47 milliards de dollars (+31 % sur un an) et 587 millions de dollars pour le bénéfice net (+338 % sur un an).

Pour Reed Hastings, se lancer dans la publicité en ligne serait presque peine perdue face à des géants du domaine comme Google, Facebook et Amazon. Qui plus est, ces derniers sont " extrêmement puissants " parce qu'ils intègrent " tellement de données provenant de tant de sources. "

En parlant de la publicité en ligne, le patron de Netflix estime qu'il " n'y a pas d'argent facile à faire. " Il ajoute : " Nous avons un modèle commercial beaucoup plus simple, juste axé sur le streaming et le plaisir du client. "

L'été dernier, Netflix avait écrit dans une lettre aux actionnaires : " Quand vous lisez des spéculations selon lesquelles nous nous dirigeons vers la vente de publicité, soyez sûrs que c'est faux. Nous pensons que nous aurons une activité avec davantage de valeur à long terme en évitant la concurrence pour les recettes publicitaires et en nous focalisant entièrement sur la concurrence pour la satisfaction des spectateurs. "