Netflix introduit les téléchargements personnalisés sur smartphone

Après le téléchargement automatique du prochain épisode d'une série, Netflix officialise les téléchargements personnalisés. " Nous souhaitons vous permettre de découvrir rapidement et facilement vos prochains films et séries préférés, que vous ayez accès à une connexion ou non. "

Le service de vidéo à la demande par abonnement explique que cette nouvelle fonctionnalité permet de télécharger automatiquement sur appareil mobile des séries et films recommandés sur la base des goûts de l'utilisateur.

Il s'agit d'une option avec la possibilité de définir le volume de contenu à télécharger sur l'appareil avec un choix entre par exemple 1 Go, 3 Go ou 5 Go. Plus ce volume sera important, plus de contenus recommandés seront téléchargés. Les téléchargements s'opèrent uniquement via Wi-Fi.

La fonctionnalité est pour le moment disponible sur Android et sera prochainement testée sur iOS. Une différence par rapport au téléchargement automatique standard est qu'avec ce dernier, un épisode téléchargé est supprimé après consultation. L'épisode suivant est ensuite téléchargé.

La nouvelle idée de Netflix pour pousser à toujours plus de consommation de contenus ?