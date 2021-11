Netflix lance un site pour les films et séries les plus regardés

Via un site web dédié, Netflix introduit un Top 10 des films et séries les plus regardés sur le service de vidéo à la demande par abonnement. C'est un classement hebdomadaire avec une mise à jour qui interviendra tous les mardis, en tenant compte des heures de visionnage enregistrées du lundi au dimanche de la semaine précédente.

Ce Top 10 concerne les contenus originaux de Netflix et ceux sous licence. Un classement à l'échelle mondiale est avec des catégories films anglophones et non anglophones, TV anglophone et non anglophone (séries, documentaires, émissions et programmes spéciaux). Il est possible d'opter pour un Top 10 par pays avec seulement deux catégories films et TV.

Le Top 10 mondial est plus détaillé avec les listes qui s'accompagnent du nombre total d'heures de visionnage par titre, à savoir pour un film ou une saison d'une série, avec des arrondis aux dizaines de milliers d'heures. Il n'y a pas cet affichage des heures visionnées pour chaque titre par pays, mais c'est aussi ce critère qui est jugé.

Répondre à plus de transparence sur les audiences

" Nous avons confié au cabinet d'expertise comptable indépendant EY le soin de valider nos nouvelles mesures d'audience. Nous publierons son rapport en 2022 ", précise Netflix.

La communication de Netflix sur la popularité de ses contenus se veut de plus en plus transparente. Elle avait évolué avec le nombre de comptes ayant regardé au moins deux minutes d'un titre lors de ses 28 premiers jours de présence sur Netflix.

Dans le cadre de la publication de ses résultats pour le troisième trimestre 2021 où le phénomène Squid Game a été mis en avant, Netflix avait déclaré : " Nous pensons que l'engagement mesuré par les heures de visionnage est un indicateur légèrement meilleur du succès global de nos titres et de la satisfaction des abonnés. "

En fonction du nombre total d'heures de visionnage d'un titre au cours de ses 28 premiers jours de diffusion sur Netflix, un Top 10 des contenus les plus populaires de tous les temps est également proposé.