Netflix et confinement : un module de contrôle parental renforcé

Depuis que les Français sont, comme une grande partie du monde, confinés à leurs domiciles, on enregistre une explosion du recours aux services de SVOD. La plateforme numéro 1 dans le monde, Netflix voit ainsi son utilisation s'envoler, chez les adultes comme chez les enfants.

Netflix a ainsi fait le choix de profiter de cette situation pour déployer un nouveau mode de contrôle parental. A l'heure où les enfants seraient tentés de passer la journée devant leurs écrans, Netflix déploie une option de restriction d'accès.

Le compte principal peut ainsi désormais se rendre dans l'onglet "Compte" puis de définir un code PIN pour chaque sous-compte en sélectionnant "verrouillage des profils". Non seulement le contenu sera adapté en fonction du type de compte lors de sa création (adulte ou enfant) mais il faudra également renseigner le code en question à chaque utilisation.

La solution devrait permettre aux parents de contraindre leurs enfants à utiliser leurs propres profils, mais aussi de conserver la main sur leur temps d'accès au service.

Par ailleurs, le module permet également de mieux filtrer les contenus accessibles depuis chaque compte. On pourra ainsi autoriser l'accès aux séries, documentaires et films pour les publics âgés jusqu'à 7 ans (comme c'était déjà possible), mais aussi désormais jusqu'à 13 ans.