Neuralink : Elon Musk veut des puces dans le cerveau de l'homme dès 2022

Patron de Tesla et de SpaceX, le célèbre Elon Musk prévoit, avec son entreprise Neuralink, d'implanter des puces dans le cerveau humain dès l'année prochaine.

Ce n'est pas un mauvais film ou encore un épisode de Black Mirror, mais bien la réalité. Elon Musk souhaite implanter des puces dans le cerveau humain dès 2022 avec son entreprise Neuralink. Cette technologie a déjà été utilisée sur des singes afin de stimuler l'activité cérébrale et d'enregistrer les informations.

Dans un premier temps, ce dernier souhaite implanter ces puces dans le cerveau de personnes handicapées afin que ces dernières puissent récupérer leurs capacités de mouvement. Neuralink a fait une demande pour cela à la Food and Drugs Administration aux USA, institut qui délivre les autorisations pour la commercialisation de médicaments, alors que cela va faire bientôt un an que les essais sur l'homme sont repoussés.

L'entreprise a fabriqué une puce électronique qui, une fois implantée dans le cerveau, permet de contrôler des appareils numériques ou de réduire les handicaps de mouvements.

Selon Elon Musk : « Nous espérons pouvoir implanter ce dispositif chez nos premiers humains - qui seront des personnes souffrant de graves lésions de la moelle épinière, comme des tétraplégiques ou des quadriplégiques - l'année prochaine, sous réserve de l'approbation de la FDA. Et, je dois le dire, nos normes pour l'implantation du dispositif sont nettement plus élevées que celles de la FDA. Tout comme nos normes de sécurité avec Tesla sont beaucoup plus élevées que ce qu'exige le gouvernement américain ».





La puce, nommée N1Link, est un dispositif à 1024 canaux. Ce dernier transmet des données de manière invisible via une connexion sans fil. Les résultats sur les singes sont encourageants, reste à voir ce que cela va donner chez l'homme.