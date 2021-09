New World : Amazon dévoile la bande originale

C'est un soulagement tant pour les joueurs que pour les équipes de développement qui s'annoncent : New World sortira finalement le 28 septembre prochain après un développement assez chaotique et différents reports.

Amazon peut donc désormais sereinement faire la promotion de son titre et dévoile ainsi une vidéo orientée vers la bande-son du jeu.

C'est une sorte de documentaire sur le jeu qu'Amazon a publié pour présenter l'environnement sonore de ce dernier. La bande originale a été composée par Ramin Djawadi et Brandon Campbell, des noms bien connus puisque le premier a composé les bandes originales des séries Westworld et Game of Thrones ainsi que le film Iron Man, le second ayant participé aux bandes son de Person of Interest et La Grande Muraille.

Si Amazon insiste sur la bande-son de New World, c'est que les joueurs ayant participé aux phases de bêta ont partagé un avis plutôt positif et étonné la concernant. Il n'y a pas que la musique qui aurait ainsi séduit, les bruitages des combats et environnements auraient particulièrement été appréciés pour le côté immersif qu'ils apportent. La bande originale est disponible dans son intégralité sur YouTube et Amazon Music.