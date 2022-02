Le New York Times se paie Wordle pour plusieurs millions de dollars

Souvent présenté comme un jeu phénomène, le jeu de mots en ligne Wordle est racheté par The New York Times pour plusieurs millions de dollars.

Le jeu de mots en ligne Wordle n'en finit pas de faire parler de lui. Publié en octobre dernier par un ingénieur logiciel du nom de Josh Wardle, il comptait 90 joueurs le 1er novembre et 300 000 joueurs deux mois plus tard. Aujourd'hui, il fédère des millions de joueurs quotidiens selon The New York Times qui annonce son rachat.

Au principe simple, le jeu Wordle consiste à découvrir un mot de 5 lettres en disposant uniquement de 6 tentatives. Un code couleur permet de déterminer pour chaque proposition les lettres qui sont à la bonne ou mauvaise position du mot recherché, ou les lettres qui ne sont pas dans le mot à trouver.

Le principe n'est pas nouveau, mais des ingrédients de la recette comme un unique mot par jour à découvrir et le même mot pour tout le monde ont contribué à un engouement, notamment avec des partages sur Twitter. La popularité de Wordle a donné lieu à des clones et diverses adaptations, y compris dans d'autres langues que l'anglais.

Élevé au rang de phénomène culturel

" Le jeu Wordle a fait ce que très peu de jeux ont fait : il a capté notre imagination collective et nous a tous rapprochés un peu plus ", écrit Jonathan Knight, le directeur général pour The New York Times Games. Avec son transfert au New York Times, Wordle restera gratuit et son gameplay ne sera pas modifié. Cela n'interdit toutefois pas une évolution future.

Le New York Times ne dévoile pas le montant du rachat, mais souligne tout de même une somme à sept chiffres dans la partie basse (entre 1 et 5 millions de dollars). Avant la vente au New York Times, Josh Wardle avait indiqué son intention de ne pas monétiser Wordle.

" J'admire depuis longtemps l'approche du Times concernant la qualité de leurs jeux et le respect avec lequel ils traitent leur joueurs. Leurs valeurs sont en accord avec les miennes sur ces questions et je suis ravi qu'ils soient les gardiens du jeu à l'avenir ", déclare Josh Wardle.

The New York Times propose notamment Games (qui a débuté avec un jeu de mots croisés) et Cooking (recettes de cuisine) qui ont chacun atteint le million d'abonnements fin 2021.