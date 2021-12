Le NFT du premier SMS en vente aux enchères

Au tour maintenant du NFT du premier SMS de l'histoire de faire l'objet d'une vente aux enchères. Il est estimé entre 100 000 et 200 000 €.

Par l'intermédiaire de la maison de ventes aux enchères Aguttes en France, Vodafone propose d'acquérir le NFT du premier SMS (Short Messaging Service) de l'histoire.

Reçu sur un téléphone Orbitel 901 par le dirigeant de l'opérateur britannique de l'époque Richard Jarvis, le message de 15 caractères " Merry Christmas " avait été envoyé le 3 décembre 1992 depuis un ordinateur et via le réseau Vodafone par le programmeur Neil Papworth.

Crédits : Aguttes

Pour une œuvre d'art numérique ou en l'occurrence un artefact numérique, un jeton non fongible - non échangeable - NFT (Non-Fungible Token) est comme un certificat de propriété numérique et pour l'authenticité d'un actif numérique. Il s'appuie sur une technologie blockchain de registre numérique avec pour le propriétaire un portefeuille numérique sur la blockchain.

Le lot mis aux enchères pour le NFT du premier SMS comprend une réplique du protocole de communication d'origine utilisé sous forme de fichiers PCAP, TXT et PDF, une version animée du code, un cadre numérique pour une animation 3D du téléphone mobile lors de la réception, un certificat signé par le patron de Vodafone.

Plus que pour la première page de Wikipedia ?

Le prix de vente est estimé entre 100 000 et 200 000 €. L'acheteur pourra effectuer un paiement en cryptomonnaie Ether. Récemment, le NFT de la première page de Wikipedia avait été évalué entre 100 000 et 150 000 $, et finalement vendu à 750 000 $.

La vente aux enchères débutera aujourd'hui à 15h. Vodafone s'engage à reverser l'intégralité des recettes de la vente aux enchères au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.