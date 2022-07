Niantic abandonne 4 projets et licencie 90 employés

Après plusieurs années d'un succès colossal grâce à Pokémon Go, le soufflé retombe et Niantic annonce devoir se séparer d'une partie de ses effectifs tout en abandonnant certains projets.

Depuis le lancement de Pokémon Go en juillet 2016, le studio Niantic semblait intouchable : le jeu récoltait des millions de dollars chaque mois, et les joueurs ne semblaient pas se lasser du titre...

Au total, le titre a rapporté plus de 6 milliards de dollars à travers le Play Store et l'AppStore, et il continue toujours de rapporter des sommes folles... Mais cela ne suffit visiblement pas à Niantic qui aurait décidé d'abandonner purement et simplement 4 de ses projets en cours.

Bloomberg évoque ainsi l'abandon du jeu vidéo Transformers ainsi que du titre produit en collaboration avec Punchdrunk. À cela s'ajoute le licenciement de 85 à 90 personnes au sein du studio.

La situation s'explique par quelques échecs cuisants : Harry Potter : Wizards Unite n'a pas réussi à séduire le public ni a renouveller le tir de Pokémon Go, une situation partagée par Pikmin Bloom également.

Au total, ce sont 8% des effectifs de Niantic qui seront remerciés, le studio va désormais se recentrer sur ses activités et priorités, à savoir Pokémon Go qui semble ne pas être en mesure de partager son succès sur le terrain des jeux en réalité augmentée.